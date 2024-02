"Leonardo e Michelangelo. Il disegno delle cose invisibili" a teatro

Prezzo non disponibile

Prosegue la programmazione di prosa della stagione teatrale del Comune di Lecco con un nuovo appuntamento in programma questo mercoledì 21 febbraio al cineteatro Palladium. Alle ore 21 andrà infatti in scena "Leonardo e Michelangelo. Il disegno delle cose invisibili", scritto, diretto e interpretato da Roberto Mercadini, per una produzione di Sillaba.

Lo spettacolo

Lo spettacolo ci conduce in un viaggio, talvolta struggente e talvolta esilarante, alla scoperta delle opere di Leonardo e Michelangelo, "due geni rivali nel cuore oscuro del Rinascimento". Leonardo, attraverso la musica e l’arte, dà vita a ciò che è invisibile agli occhi: gli stati d’animo, l’anatomia interna, dettagli della natura, e ombre quasi impercettibili. Michelangelo, segue una strada simile: in tutte le sue opere rappresenta infatti anime, in forma di un corpo.

Il biglietto è acquistabile a partire dal sito www.teatrosocietalecco.it, oppure a Maggianico, in via Gomes 8, presso il servizio cultura e grandi eventi del Comune di Lecco, contattabile al numero 0341 481140 e all'indirizzo mail teatro@comune.lecco.it dal lunedì al giovedì dalle ore 10 alle 16. La prosa arancio ritornerà poi in scena il 6 marzo, sempre al cineteatro Palladium, con "Il grande racconto del labirinto" interpretato da Arianna Scommegna.