"I 100 anni di Pasolini, i 100 volti di Pasolini" con D'Anna e Colombo

"I 100 anni di Pasolini, i 100 volti di Pasolini". Questo il titolo dello spettacolo di e con Paolo D’Anna (per la regia di Corrado Colombo) pensato e realizzato per guidare il pubblico alla riscoperta di uno dei più grandi uomini di cultura della storia recente italiana nel centenario della sua nascita. L'opera andrà in scena sabato 29 ottobre alle ore 21:00 presso la sala auditorium del Centro culturale Fatebenefratelli di Valmadrera.

L'iniziativa è promossa dall'Amministrazione comunale di Valmadrera e in particolare dall'assessorato alla Cultura guidato da Marcello Butti. "Ricorrono i 100 anni dalla nascita di Pier Paolo Pasolini: scrittore, poeta, regista, sceneggiatore, drammaturgo, giornalista e figura di spicco del panorama culturale italiano (e non solo) dal secondo Dopoguerra fino agli anni Settanta - si legge nella nota di presentazione alla serata, diffusa dal Comune - Tra i personaggi di riferimento del pensiero del XX secolo, artista eclettico e controverso, Pasolini ha legato la sua produzione culturale ad una arguta e approfondita analisi della società italiana in trasformazione, esprimendo giudizi radicali sulla borghesia nascente ed il diffondersi del consumismo sfrenato".

Sarà di un viaggio di andata e ritorno dentro la poetica e la vita di una delle figure più complesse, polarizzanti e difficilmente inquadrabili che il panorama culturale italiano abbia conosciuto nel corso del Novecento: alternando le sue vive parole alla ricostruzione del fervido clima culturale di quell’epoca, D’Anna ci riporta alla Roma degli anni Sessanta e Settanta, in quelle atmosfere e luoghi animati da una irrefrenabile e disperata bramosia di vita.

Dall’amore di Maria Callas per lui nato sul set del film “Medea”, al rapporto polemico ed affettuoso con

Oriana Fallaci, alla frequentazione di Attilio Bertolucci, gli autori ci accompagnano dentro la vita di Pasolini, i suoi tormenti e le sue passioni: ritroviamo il teatro di parola, attraverso il quale egli volutamente provocava i giovani, mettendo in scena veri e propri conflitti generazionali. Ne emerge una visione fuori dalle righe e anticipatrice dei tempi, quasi profetica, che aiuterà gli spettatori a comprendere la assoluta attualità del pensiero dell’artista.

Un lavoro curato da Paolo D'Anna e Corrado Colombo

Paolo D’Anna è poeta, scrittore, autore e regista teatrale, impegnato sin da giovanissimo in campo sociale (come testimoniato dalla collaborazione con Telethon e Medici Senza Frontiere) e culturale. Tra le tante collaborazioni artistiche cui ha preso parte si ricordano quelle con Alda Merini, Katia Ricciarelli, Renato Stanisci e Simone Cumbo.

Corrado Colombo inizia giovanissimo la sua attività, partecipando a numerose manifestazioni e festival

cinematografici internazionali; si concentra poi sulla regia di documentari e spot pubblicitari, prima di

dedicarsi ai lungometraggi. Oltre alla attività di regista collabora come giornalista a riviste di cinema e

alla Radio Svizzera Italiana.

Le musiche di scena sono curate da Renato Matarrese, mentre il progetto scenico è proposto da Arteatro. L’ingresso è libero, tutta la popolazione è invitata. La rappresentazione verrà portata in scena anche a Dongo venerdì 28 ottobre e a Oggiono, in sala consigliare, domenica 6 novembre alle ore 21. Più avanti sono poi previste altre date anche fuori provincia.