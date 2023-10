Pesticidio: spettacolo teatrale

Bachisio è un uomo semplice, fortemente legato alla sua terra. Insieme a sua moglie e a suo figlio, come tanti altri contadini, sta lottando contro una grande impresa, “Bentulare”, che ha acquistato enormi appezzamenti di terreni in tutta la Sardegna per coltivarli in maniera intensiva. Suo figlio, Michelangelo, laureato in agraria, da anni cerca di coniugare le antiche conoscenze agricole dei suoi nonni con la ricerca scientifica e la produttività, in un contesto di grande rispetto per la natura. Bachisio però sta vivendo dei giorni di grande dolore. Qualche settimana prima, lui e suo figlio avevano chiesto con insistenza, ma inutilmente, ai responsabili di “Bentulare” di non irrorare con pesticidi i campi attigui ai loro per non inquinare le produzioni biologiche… Man mano che va avanti, il racconto di Bachisio si fa sempre più intenso e diventa una dichiarazione d’amore alla giustizia, alla Terra… e all’amore stesso.



di Pierpaolo Piludu e Andrea Serra | con Pierpaolo Piludu | voce fuori campo Lia Careddu | regia Alessandro Mascia | direzione tecnica e luci Giovanni Schirru | realizzazioni sceniche Marilena Pittiu e Mario Madeddu | con la collaborazione di Franzisca Piludu | documentazione video Andrea Mascia | consulenza scientifica Giampietro Tronci e Luigi Usai (Crùu, progetto B.a.r.e.g.a) | organizzazione Tatiana Floris | produzione Cada Die Teatro | un ringraziamento particolare a Gian Luigi Bacchetta, Daniela Ducato, Tore Porta e a tutti i compagni del Cada Die Teatro per i preziosi suggerimenti.



Lo spettacolo va in scena alle ore 21.00 a Palazzo Gambassi, via S. Bernardo 5, Fraz. Campsirago, Colle Brianza



Nell’ambito della programmazione invernale Campsirago Luogo d’Arte



BIGLIETTI: 12€ intero / 10€ ridotto (under 25, over 65, residenti di Colle Brianza)



Omaggi: accompagnatori persone con disabilità.



Prevendite online su https://www.campsiragoresidenza.it/portfolio/test-campsirago-luogo-darte/



Acquisto dei biglietti in prevendita online o direttamente in cassa (fino a esaurimento posti).



INFO: Mail info@campsiragoresidenza.it |Tel. 0399276070 / Cell. 375 67 00 532