Presentazione del libro "Maremoto a Varigotti"

La giornalista Laura Marinaro (nella foto) presenta nel territorio il suo ultimo romanzo, Maremoto a Varigotti. Un mistero lungo cinquant'anni corre da Milano alla Riviera (Mursia).

Sono due gli appuntamenti in calendario: venedì 10 novembre alle 18.30, alla Biblioteca civica "U. Pozzoli" di Lecco in via Bovara 58 a Lecco, l'autrice sarà presente insieme al direttore de Il Cittadino, Cristiano Puglisi.

Il bis sabato 11 novembre dalle 15 alle 17 alla biblioteca "G. Panzeri" di Galbiate: Marinaro interverrà nell'ambito della rassegna "Incontro con gli autori".

L'autrice

Laura Marinaro è giornalista professionista ed esperta in cronaca nera e giudiziaria. Inviata del settimanale Giallo, coordinatore del Cittadino di Lecco, collabora con Roberta Bruzzone a Viaggio nel Movente su YouTube e conduce su Radio Libertà Gialloradioclub. Nel 2023 ha pubblicato, insieme a Roberta Bruzzone, Yara. Autopsia di un'indagine.

La trama del libro

Il colonnello Alina Ferrari indaga su un presunto serial killer di escort. Due donne sono state ritrovate ammazzate nello stesso modo a Milano. Trasferita a Savona per insediarsi come comandante provinciale, Alina decide di indagare su un cold case irrisolto da almeno cinquant'anni, insieme all'ex capitano Ruffini. Dal 1975 emergono i segreti del borgo di Varigotti e la storia della povera Lena Ionescu, uccisa in circostanze oscure in una notte di mistero. La notte dell'allerta maremoto. Tra presente e passato, i fantasmi di ieri e di oggi emergono piano piano e gli investigatori riusciranno a scoprire tutta la verità, tra vittime e carnefici, amori e dolori mai sopiti, in un continuo rimpallo tra realtà e finzione.