City game con aperitivo in Valsassina

Durante questa esperienza da vivere in Valsassina, organizzata In collaborazione con 13Points Tour e Okeg Viaggi, vi condurremo alla scoperta dei luoghi meno conosciuti e più rappresentativi di Cremeno e Barzio.

Il percorso si snoda tra i borghi della Valsassina ed è guidato dal professor Antonio, Antonione per gli amici: un accademico, esperto geologo e noto paleontologo, che si ritrova catapultato in Valsassina a causa di un imprevisto durante un esperimento: un’estrazione di uno strano cristallo iridescente che intrappola il professor Antonione a Cremeno fino a che qualcuno non lo aiuterà a scappare, accompagnandolo nel tour alla scoperta della Valsassina e risolvendo i quiz e gli enigmi inerenti a ogni luogo.

Durante l’esperienza, che ciascun partecipante potrà vivere in autonomia secondo i suoi tempi, sosteremo in un bar di Barzio per un gustoso aperitivo!

Per info e prenotazioni (entro giovedì 04 maggio): https://postiepasti.com/event/06-maggio-city-game-in-valsassina-con-aperitivo/