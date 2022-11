"Questo Otello è tutta un'altra storia" per Telethon

Sono iniziate in tutta la provincia le manifestazioni a favore della ricerca medico scientifica in occasione della 31esima Maratona Telethon di Lecco. Come ricordato dal coordinatore Renato Milani: "Ovviamente tutte queste manifestazioni hanno un unico fine, quello di raccogliere fondi per aiutare la ricerca nella lotta contro la distrofia muscolare e le altre malattie genetiche. Siamo nella realtà sempre viva di Lecco dove tutti danno sempre il meglio di sé per un unico obiettivo, quello di sostenere la ricerca scientifica, l'unica capace di strappare tanti bambini dalla sofferenza inflitta loro da gravi malattie genetiche. E lo faremo finché ci saranno malattie senza la cura adeguata".

Un nuovo appuntamento di questa maratona 2022 è fissato per sabato 12 novembre alle ore 21.00 al teatro parrocchiale di via San Giuseppe a Barzago. In programma una commedia comica dal titolo “Questo Otello è tutta un’altra storia” a cura della Compagnia Teatrale Ronzinante. La rappresentazione, per la regia di Andrea Motta, vuole rendere immortali e sublimi i personaggi di Otello e Desdemona. Questa la premessa principale che, insieme all'ingenuità di Otello e alla volitività di Desdemona, dà inizio ad una storia parallela, intrecciata all'originale, ricca di citazioni e fraintendimenti, strategie e contromosse estemporanee, ma soprattutto tante risate.

"Ringraziamo la parrocchia San Bartolomeo di Barzago per la concessione del teatro, il comune di Barzago per il patrocinio e un grosso grazie di cuore anche all'organizzazione generale dell’Associazione culturale La Piazza di Barzago che si rileva essere sempre attenta alle tematiche che riguardano i più deboli - aggiunge Renato Milani - Un ringraziamento particolare va anche a Ronzinante Teatro, compagnia che nasce nel 2001 dall’incontro di un gruppo di giovani interessati a cinema, teatro e fotografia con l’esigenza di promuovere nuove attività culturali all’interno del territorio della provincia di Lecco".

Dopo diversi anni Ronzinante si è consolidata nel territorio, ritagliandosi spazi sempre più ampi nelle collaborazioni con le scuole, le biblioteche, i Comuni e le altre realtà teatrali e musicali provenienti da tutta Italia e Europa. "La cosa più bella di Ronzinante Teatro - concludono i promotori della maratona benefica - è che mettono a disposizione la loro arte anche per aiutare Telethon e per donare speranza ad ogni persona con una malattia genetica per cui non c'è ancora una cura. Vi aspettiamo tutti al teatro parrocchiale di Barzago". L'ingresso è aperto a tutti con offerta libera.