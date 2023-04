In biblioteca a Valgreghentino torna Nati per leggere

Torna "Nati per leggere" in biblioteca a Valgreghentino. Un appuntamento speciale quello in programma domani, venerdì 21 aprile: si tratta di "Goccia dopo goccia. Storie di lacrime e di... pioggia" con tante letture per bambini da 0 a 6 anni e per i loro genitori. Si inizierà alle ore 16 con la merenda, seguita alle 16.30 dalle letture. L'iniziativa è promossa dalla stessa biblioteca civica con il sostegno dell'Amministrazione comunale.