Concerto di Pasqua con il coro lirico Mafalda Favero

Il coro lirico Mafalda Favero proporrà un concerto di Pasqua sabato 16 marzo alle ore 21 nella chiesa parrocchiale di San Giorgio a Valgreghentino. "Sarà un concerto unico ed emozionante - spiegano i coristi dell'associazione calolziese - Ci cimenteremo nelle famose arie liriche non tralasciando la musica sacra, proponendo un repertorio ricco, spaziando da Verdi a Bach, da Mozart a Rossini".

Dopo i successi conseguiti nel mese di novembre con la messa in scena dell'opera L'Elisir d'Amore e il Concerto "In viaggio nella musica dalla lirica al cantautore", eventi tenutisi entrambi al cineteatro Smeraldo di Airuno, il coro è pronto per nuove esperienze e progetti, "sempre con grande entusiasmo, vitalità e voglia di coinvolgere gli ascoltatori". Il repertorio concertistico proposto è di ampio raggio e si compone sia dei classici pezzi della musica sacra, sia di cantate e arie delle più famose opere liriche.