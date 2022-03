A Valgreghentino torna la Fiera di San Giuseppe. Come annunciato dall'Amministrazione comunale, l'appuntamento è per la giornata del 20 marzo: "Sarà una domenica da vivere insieme con tante attività per tutti". Ci saranno non solo bancarelle, degustazione di piatti tipici, giochi e spettacoli, ma anche visite guidate e una "passeggiata a 4 zampe" per gli amici animali. La tradizionale manifestazione si terrà nei pressi del polo scolastico. Ecco il programma.

Dalle ore 8 alle 18: bancarelle di hobbisti e attività locali

9.30 ritrovo “Passeggiata a 4 zampe” organizzata dall’Associazione Dog Trail - canicross lecchese

10.00 partenza passeggiata a 4 zampe

10.30 visita guidata alla corte di Ganza

11.00 arrivo passeggiata, premiazioni

11.30 aperitivo offerto ai presenti

12.15 apertura cucina

14.00 visita guidata alla corte di Ganza

Dalle 14: stand con giochi e laboratori per bambini

15.00 visita guidata alla corte di Ganza

15.30 spettacolo di magia

16.00 merenda per tutti

17.00 Santa Messa nella corte di Ganza

Per tutto il giorno saranno a disposizione gonfiabili per i bambini e il servizio bar con salamelle e patatine. Per il pranzo e le visite guidate alla corte è necessaria la prenotazione ai numeri (solo Whatsapp) 3392771618 e 3517492036.