Tutta la famiglia a teatro con lo show Hakuna Matata - Il Re Leone

Primo spettacolo della stagione teatrale 2023/24 dedicata a tutta la famiglia al teatro Artesfera di Valmadrera con la storia del Re Leone in musical. Domenica 12 novembre alle ore 16.30 andrà infatti in scena il musical Hakuna Matata - Il Re leone con la Compagnia All Crazy & Soldout. Nello spettacolo, il cerchio della vita, in una parte bellissima della savana, si ripete grazie al coraggio di un giovane leone che sogna di diventare il Re del branco. Purtroppo la morte violenta del padre lo porta ad allontanarsi dalla tana per tanto, tantissimo tempo, convinto di essere lui stesso il responsabile dell'accaduto.

Grazie ai suoi amici Simon e Pumba, vive la sua adolescenza "senza problemi", fino a quando, in un combattimento con una leonessa ne riconosce l’amica d’infanzia e grazie a lei e ad uno stregone, ritrova dentro di sé tutti gli insegnamenti del padre. Si rende conto di essere il vero Re e ritorna a casa per riprendere il suo trono, portatogli via dallo zio e dalle iene cattive. Con un cast di cantanti, attori, ballerini e acrobati professionisti, emozioni e divertimento assicurato per tutte le età, il sentimento del bene che trionfa sul male per riportare la pace nella savana. Questi gli orari di apertura della biglietteria: giovedì e sabato dalle ore 20.30, domenica dalle 16. Possibilità di acquisto on line www.artesfera.it/biglietti. Costo del biglietto 14 (intero) e 10 euro (under 12) con posto assegnato.