Art tango ensamble a Villa Cipressi

In occasione delle festività pasquali, l'amministrazione comunale di Varenna offre uno spettacolo ricco di fascino, dando così il via alla lunga stagione 2023 di appuntamenti ludico culturali, rappresentati dall'imminente "Varenna Festival", giunta alla sua quarta edizione. In questo primo appuntamento sarà ospite direttamente dalla Spagna un quintetto di particolare rilevanza: Art tango ensemble, composto da David Reyus e Victoria Huang (campioni nazionali di tango argentino), Joaquin Palomares e Joaquin Pall Palomares (violini) e Carlos Apellaniz (pianoforte). L'appuntamento è per lunedì 10 aprile, Pasquetta, alle ore 18 nel raffinato ambiente di Villa Cipressi. L'ingresso è libero.

La presentazione

Rosso e nero sono i colori del tango; di conseguenza, i colori della passione: il rosso del sangue, del vino e del cuore che si spezza; il nero evoca l'eleganza, la sobrietà e lo sfondo dell'anima oscura. Questo è il linguaggio che ha portato questi interpreti, tutti solisti internazionali provenienti da paesi quali Belgio, Argentina e Spagna, a coltivare questo genere musicale, sedotti dal linguaggio della musica di Piazzolla e Gardel, tra gli altri. Gli arrangiamenti orchestrali di grandi successi come Estaciones porteñas, oblivion, Milonga del Angel, El día que me quieras, Melodía de arrabal, volver, ecc., hanno ottenuto un grande riscontro da pubblico e critica.

Questa formazione composta da musicisti - pianoforte e archi - a cui si unisce la straordinaria coppia di ballo “David & Victoria”, Campioni Europei, nasce dalla volontà del rinomato e duttile violinista spagnolo Joaquín Palomares, che è riuscito a ideare e a realizzare il giusto connubio tra lo stile classico ed il tango arrabalero.

Una musica piena di forza e passione

Ne scaturisce una musica piena di forza e passione, con scenari sempre sensuali e suggestivi, che conferiscono a questo spettacolo innovativo un forte carattere e personalità. Hanno recitato in gran parte dei teatri spagnoli oltre che in festival prestigiosi come Ayamonte o Orfim, mentre in Italia hanno riscosso entusiasmo di pubblico e critica in città come Varese, Como, Roma, Udine, Randers (Danimarca), Parma.

Con questo spettacolo dedicato al Tango Argentino e alla sua evoluzione, "Art tango ensemble" contribuisce con i suoi arrangiamenti orchestrali, a conferire una boccata d'aria fresca al concetto tradizionale di tango; genere caratterizzato da un linguaggio passionale, carico di sensualità e malinconia. Si è reso omaggio ai due massimi esponenti: di Carlos Gardel e Astro Piazzolla.

Carlos Gardel (1890-1935), considerato il re del tango argentino tradizionale o popolare, ha dato vita a titoli indimenticabili come: El día en que me quieras, Volver, Melodía de Arrabal, unendo la sua musica ai testi del suo grande amico Lepera. Astor Piazzolla, Mar del Plata (1921-1992), rappresenta l'evoluzione del tango moderno: un tango ancorato per molti anni nelle sue forme e concetti tradizionali, arricchito dall'opera di questo grande musicista con forme classiche ed influenze jazz. Art tango ensemble presenta una versione musicale del tango basata su strumenti ad arco e pianoforte, lontana dai canoni tradizionali e con una propria identità.