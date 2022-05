Concerto per sax soprano, contrabbasso e batteria a Varenna

Nuovo imperdibile appuntamento con il "Varenna Jazz". Sabato prossimo 3 giugno alle ore 21 davanti alla Chiesetta di San Giovanni Battista andrà in scena "Korr - Concerto per sax soprano, contrabbasso e batteria"

I tre improvvisatori che il pubblico potrà apprezzare sono allo stesso tempo compositori, esecutori ed ascoltatori.

La gerarchia suggerita dai singoli strumenti (sax in veste di solista, basso e batteria come sezione ritmica) viene in questo trio ripudiata in favore di una visione paritaria. Tra suoni, silenzi e rumori saremo tutti, musicisti e pubblico, sospesi nel vortice della sorpresa, nello stupore per le infinite combinazioni che questa musica, come la nostra stessa vita, ci regala.

I musicisti

MICHEL DONEDA al sassofono soprano è un musicista particolare, molto attento al suono e all'interazione con gli altri musicisti e con il pubblico.

ANDREA GROSSI al contrabbasso è un giovane artista che ama la sperimentazione e si muove all’interno di svariati contesti e generi musicali.

FILIPPO MONICO alla batteria, percussioni ed oggetti sonori è eclettico e creativo funambolo del suono e del jazz.

Totale ed intensa è l'esperienza che i tre vivono attraverso i loro strumenti. Nella serata del 3 giugno, promossa dall'Amministrazione comunale, al pubblico non restarà altro da fare che entrare nell'ascolto puro della musica, senza cercare di capire, lasciandosi semplicemente andare alle sensazioni, alle emozioni che producono.