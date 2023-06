Scrittori in piazza a Varenna domenica 25 giugno. "L’idea nasce dal desiderio di accorciare la distanza tra chi legge e chi scrive. E la piazza è il luogo dell’incontro per eccellenza" - spiegano i promotori dell'evento culturale: il Comune di Varenna e LetteLariamente. Pino Allievi, giornalista e scrittore, accompagnerà gli autori e ne coordinerà gli interventi dalle 11 alle 18.30 in piazza San Giorgio, nel centro storico della "perla lecchese" del lago di Como.

Ore 11 - L’altrove è qui di Silvia Colombo

Una ragazza di origini pachistane massacrata dalla famiglia in nome di un “ codice d’onore” che ci appare arcaico e barbaro, che percepiamo immediatamente tale perché “altro” e lontano da noi nel tempo e nello

spazio. L'autrice è Silvia Colombo di Mandello del Lario, insegnante e scrittrice. Collabora con molte associazioni tenendo corsi di italiano per stranieri.

Ore 12.40 - Il cuore non ha le rughe di Ferri Spandri

Lotti, madre di 4 figli, sposata con un uomo bello e affascinante, ma inaffidabile e manesco, trova la forza per uscire dal vortice di infelicità del suo matrimonio. Ferri Spandri, nata e vissuta a Lecco, è insegnante di biologia e scienza dell’alimentazione. Attualmente vive a Varenna e questo è il suo primo libro.

Ore 16.00 - L’inferno dentro i suoi occhi di Silvia Schenatti

È proprio quando credi di averla, oramai, fatta franca che lui è lì, in prenombra, è pronto a tendere un agguato: il tuo passato ti ha trovato, determinato più che mai a sbatterti in faccia gli errori che, con tanta attenzione, hai sempre cercato di tenere sotto controllo. Silvia Schenatti è nata a Lecco e cresciuta tra il Lecchese e la Valmalenco. Conseguito il diploma al Liceo socio-psico-pedagogico di Monticello Brianza, si laurea, con lode, in Giurisprudenza presso l’Università degli studi di Milano Bicocca discutendo una tesi in diritto penale. Terminati il tirocinio e la pratica forense, nel 2021 ottiene il titolo di avvocato. Da sempre amante della scrittura, “L’inferno dentro i suoi occhi” è la sua opera prima.

Ore 17.00 - Gli amanti sommersi di Mattia Conti

Gli amanti sommersi, romanzo storico che si interroga sui sentimenti e sulle passioni politiche con uno sguardo maturo e nuovo e restituisce con ardorela Resistenza alla dimensione viva del presente. Mattia Conti, classe 1989. Nel 2005 ha pubblicato la sua prima raccolta di poesie Il moto delle onde (Otma Edizioni) e nel 2011 ha vinto il Premio Campiello Giovani con Pelle di legno. Nel 2013 vola a New York, unico italiano a ottenere il Premio Prada Journal con il racconto Gli occhi di Malrico (pubblicato nella collana digitale Zoom Feltrinelli). Lo stesso anno, con il cortometraggio Zona01, vince il premio Senzaparole indetto da Moviemax. Coniuga la sua passione per la scrittura e quella per l’audiovisivo occupandosi di format e serie tv presso una casa di produzione televisiva. Grazie a questa passione ottiene nel 2018 una menzione speciale al Premio Solinas Experimenta.

Ore 18.00 - In the net (Inside in rete) di Giordana Bonacina

Pone sotto i riflettori la rete nei suoi aspetti più complicati e problematici: con i diversi disturbi da dipendenza e i molteplici pericoli in cui si potrebbe incappare durante la navigazione. Nel libro, ogni fenomeno è presentato con “protagonisti” e dinamiche diverse. Il tutto è narrato tramite racconti di fantasia ma assolutamente verosimili. Lo scopo del volume non è quello di demonizzare il web e le sue risorse; si vuole solo porre l’attenzione su comportamenti, rischi, disturbi e fobie evitabili attraverso un'adeguata conoscenza: per una navigazione più tranquilla, “indossando il salvagente”.

Giordana Bonacina, insegnante di scuola primaria con esperienza trentennale, da anni si occupa di formazione e attività legate alla lotta contro il bullismo, le dipendenze, l’utilizzo scorretto del web e dei social e la violenza di genere. E’ Volontaria formatrice sulle tematiche della sicurezza in rete e sui social dell’associazione volontari di Protezione civile Gruppo A24, membro effettivo della Colonna mobile del dipartimento di Protezione civile nazionale, di Regione Lombardia e di città metropolitana di Milano.