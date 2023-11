Torna il Babbo Natale in moto con gli Innominati Bikers

Torna per la terza edizione il Babbo Natale in moto. L'appuntamento è in programma per sabato 16 dicembre, ma la macchina organizzativa è già entrata nel vivo, grazie all'impegno degli Innominati Bikers, motoclub della Valle San Martino. "Ci troveremo anche quest’anno a Vercurago con tante moto, con lo spettacolo dei bambini delle scuole dell’infanzia paritarie della Rete della Valle San Martino, con una merenda speciale e tanto altro ancora" - spiegano i promotori, che chiedono anche la disponibilità da parte di ulteriori sponsor e sostenitori in vista dell'evento (per info in merito contattare Jack, segretario degli Innominati Biker, al 3665240159). Oltre all'aspetto aggregativo e alla festa sulle due ruote, l'iniziativa avrà anche uno scopo benefico.

Il programma di sabato 16 dicembre

La colorata carovana motociclistica partirà alle ore 14 di sabato 16 da piazzale Figini a Vercurago per un tour di circa un'ora lungo le strade del territorio. Alle ore 14.30 si terrà uno spettacolo natalizio da parte delle scuole dell’infanzia presso il vicino oratorio del paese. Alle 15.30 arriveranno le moto, mentre alle 16 si terrà la consegna dei regali e ci sarà spazio per le foto con Babbo Natale e la merenda. Aderiranno al Babbo Natale in moto anche la scuole dell'infanzia Papa Giovanni XXIII di Vercurago, la Mere Susanne di Torre de' Busi e la paritaria Angeli custodi di Carenno.