Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

In occasione delle celebrazioni per San Nicolò, patrono cittadino, il Comune di Lecco propone una serie di visite guidate al Teatro della Società per sabato 2 e domenica 3 dicembre alle 14.30, 15.30 e alle 16.30.

Le visite offrono un percorso inedito che conduce alla scoperta delle origini e dei tesori più nascosti del teatro: dalla platea al sottotetto, dal ridotto al grande dipinto di Sora sulla volta, completamente rimesso a nuovo. Un'occasione, per gli appassionati, per riabbracciare una delle istituzioni culturali più importanti della città, prima dell'avvio del secondo lotto di lavori.

Ciascuna visita guidata dura 45 minuti. Per partecipare è necessario prenotare uno degli slot disponibili a questo collegamento, con la possibilità di effettuare una donazione libera. Maggiori informazioni su https://www.teatrosocietalecco.it.