I consigli per vivere al meglio un gradevole weekend di novembre

Il weekend sarà gradevole dal punto di vista meteorologico. E saranno numerosi, come sempre, gli eventi cui partecipare. Qui, di seguito, una mini-guida agli appuntamenti in programma da venerdì 3 novembre 2023 a domenica 5 novembre 2023 a Lecco e provincia, dal calendario degli eventi di LeccoToday.

CINEMA - Prosegue in diverse sale del territorio la proiezione del film che segna l'esordio registico di Paola Cortellesi. E non solo questo.

SHOW DEL VENTRILOQUO - La 16ma edizione del celebre festival "Musica per il Maestro" organizzato dall'associazione culturale Agorà di Valgreghentino sarà condotta da Andrea Fratellini, ventriloquo più famoso d'Italia grazie alle sue innumerevoli apparizioni televisive.

UNA SUORA FUORI DAL CORO - Uno spettacolo brioso e coinvolgente in due atti, un turbinio di emozioni suscitate da musica, canto, recitazione, danza. Giochi di luci, canzoni trascinanti e balli che vi faranno alzare dalle poltrone. Uno spettacolo divertente per un sabato in compagnia. Sabato al Cenacolo Francescano.

ALBERI PARLANTI - Alberi maestri è una performance itinerante ed esperienziale alla scoperta del mondo degli alberi e delle piante, principio e metafora della vita.

CAPPUCCETTO BLUES - Due bluesman, due musicisti girovaghi, un po' straccioni e un po' poeti. Ricordano i bei tempi andati, quelli del vecchio zio George, il grande George "Howling" Wolf, artista trasformista, in grado di camuffarsi in men che non si dica nei modi più impensati.

ANTROPOLAROID - La novità di uno spettacolo come Antropolaroid sta nell’utilizzo di una tecnica antica, come quella del “cunto”, che viene scomposta e il meccanismo del racconto viene sostituito dalla messa in scena dei dialoghi tra i personaggi del racconto. Non vengono narrati i fatti, ma i personaggi parlano tra di loro dando vita alla storia.

Per avere sempre il quadro di cosa fare - escursioni, camminate, gite fuori porta e visite, ovviamente nel rispetto dell'ambiente - proponiamo ai lettori un ampio ventaglio di possibilità riprendendo le nostre apprezzate guide. È, come sempre, possibile segnalarci nuovi eventi (clicca qui) e, se siete on the road e volete mangiare fuori casa, consultare la nostra Ristoguida con i ristoranti del territorio.