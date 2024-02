I 5 eventi da non perdere per un weekend emozionante

Weekend di bel tempo e decisamente caldo per la stagione. Gli eventi non mancheranno. Qui, di seguito, una mini-guida agli appuntamenti in programma da venerdì 2 febbraio 2024 a domenica 4 febbraio 2024 a Lecco e provincia, dal calendario degli eventi di LeccoToday.

L'ORIGINE DELLA VITA SULLA TERRA - Febbraio al Planetario di Lecco inizia con una serata dedicata a una delle più affascinanti domande: come è nata la vita sulla Terra, ovvero la più grande avventura nella storia dell'Universo?

PIZZATA PER LE DONNE - Una pizzata per le donne in occasione della Festa di Sant'Agata. L'iniziativa si terrà nel rione lecchese di Germanedo sabato prossimo 3 febbraio.

LECCO-CREMONESE - Una partita cruciale per il destino del Lecco in questo campionato di Serie b. Al Rigamonti Ceppi, sabato alle 16.15, arriva la Cremonese del fresco ex di turno Luca Marrone. Si attende il tutto esaurito.

OMAGGIO A RAMAZZOTTI - Omaggio a Eros Ramazzotti a Mandello. Il repertorio dei "Dove c'è Musica" è un tributo a Eros e a tutti i suoi maggiori successi: dagli storici Adesso tu, Una storia importante, Terra promessa, a brani più recenti come Un angelo disteso al sole, Appunti e note, Parla con me.

CINEMA - Moltissimi appuntamenti nelle sale cinematografiche del territorio lecchese, con prime visioni e titoli di cineforum. Film di sicuro interesse non mancheranno nel fine settimana.

Per avere sempre il quadro di cosa fare - escursioni, camminate, gite fuori porta e visite, ovviamente nel rispetto dell'ambiente