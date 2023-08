Tra musica ed escursioni: i 5 consigli per illuminare il weekend

Il caldo, come annunciato dalle previsioni, è agli sgoccioli: da sabato inversione di tendenza e temporali. Nel weekend però non mancheranno gli eventi. Qui, di seguito, una mini-guida agli appuntamenti in programma da venerdì 25 agosto 2023 a domenica 27 agosto 2023 a Lecco e provincia, dal calendario degli eventi di LeccoToday.

FESTA SOTTO IL CAMPANILE - Musica, cultura, sport, spettacoli e… buona cucina. È questa la formula vincente della "Festa sotto il campanile", giunta alla sua quindicesima edizione, organizzata dalle associazioni di Galbiate con il patrocinio dell'Amministrazione comunale, e il cui ricavato andrà come sempre a favore delle opere parrocchiali. Il via venerdì 25 aprile. CORO DEI MINATORI - "Voci dal sottosuolo": il concerto più sorprendente dell'estate è in programma sabato 26 agosto a Tremenico in Valvarrone, nell'ambito del progetto Interreg "VoCaTe. Le voci della terra: ricordare è il futuro", promosso dalla Provincia di Lecco con la direzione artistica e scientifica di Res Musica. TRIBUTO A JOVANOTTI - A Colico, rinviata la Color Run per le previsioni meteo avverse, sabato 26 agosto resta l'appuntamento serale con il tributo musicale a Jovanotti, in arte Lorenzo Cherubini.

TRIBUTO AI PINK FLOYD - Quindicesimo evento all'interno del Lake Como Varenna Festival, giunto alla sua IV edizione. Nella serata di sabato 26 agosto il gruppo "Learning to Floyd" proporrà il "Pink Floyd tribute".

VISITA ALLA CHIESA - Associazioni e volontari tengono aperta la chiesa di Santa Margherita, sopra l'abitato di Monte Marenzo. Domenica il gioiellino tra i boschi riapre le proprie porte ai visitatori.

