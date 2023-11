I 5 consigli per un rilassante weekend di novembre

Il meteo indica un weekend ancora perturbato, ma gli eventi nel territorio saranno come sempre numerosi. Qui, di seguito, una mini-guida agli appuntamenti in programma da venerdì 3 novembre 2023 a domenica 5 novembre 2023 a Lecco e provincia, dal calendario degli eventi di LeccoToday.

PRIMA GUERRA MONDIALE - In occasione della Festa dell'Unità Nazionale, l'Amministrazione comunale con l'assessorato a Cultura e Istruzione di Mandello propone, in collaborazione con il gruppo Ana di Mandello, lo spettacolo teatrale La grande guerra... eppure si rideva con Fabio Fiori.

CINEMA - Tantissime prime visioni, incontri con registi e proiezioni in lingua originale anche nel weekend nelle sale cinematografiche del territorio.

PALIO CANORO - Prosegue il Palio canoro della provincia di Lecco, atteso sabato 4 novembre dalla tappa mandellese (in origine prevista lo scorso sabato 21 ottobre e rinviata) al cineteatro De Andrè di piazza Leonardo da Vinci.

WEEKEND AL PLANETARIO - Il novembre al Planetario di Lecco si apre con i miti del cielo autunnale: venerdì 3 Cecilia Corti terrà una proiezione in cupola sulle stelle e i miti del cielo autunnale. Sabato appuntamento con il Piccolo Principe e domenica ancora cupola.

SEMI AL MUSEO DELLA SETA - Approda a Garlate "Semi - La storia vera di Nikolaj Ivanovich Vavilov". Lo spettacolo è dedicato all'agronomo russo che diede la sua vita per combattere la fame nel mondo, attribuendo al cibo i significati di giustizia, uguaglianza e futuro.

Per avere sempre il quadro di cosa fare - escursioni, camminate, gite fuori porta e visite, ovviamente nel rispetto dell'ambiente - proponiamo ai lettori un ampio ventaglio di possibilità riprendendo le nostre apprezzate guide. È, come sempre, possibile segnalarci nuovi eventi (clicca qui) e, se siete on the road e volete mangiare fuori casa, consultare la nostra Ristoguida con i ristoranti del territorio.