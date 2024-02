I 5 eventi da non perdere per fare decollare il weekend

Non sarà un weekend di bel tempo dal punto di vista meteorologico, con piogge abbondanti, ma nel territorio non mancheranno gli eventi sia legati al Carnevale sia ad altro. Qui, di seguito, una mini-guida agli appuntamenti in programma da venerdì 9 febbraio 2024 a domenica 11 febbraio 2024 a Lecco e provincia, dal calendario degli eventi di LeccoToday.

FIERA DI SANT'APOLLONIA - Domenica 11 febbraio, nonostante l'allerta pioggia, torna l'appuntamento più sentito ad Abbadia: la Fiera di Sant'Apollonia, che proporrà come sempre un mix tra la ricorrenza religiosa e l'aspetto più ludico con le bancarelle sul lungolago, gli stand delle associazioni, i piatti della tradizione e molto altro.

SERATA SUI MAYA - In fase di organizzazione, partendo da sabato 10 febbraio, una serie di iniziative sui popoli e le culture del mondo a Paderno d'Adda.

CARNEVALE A MANDELLO - Causa pioggia la sfilata in programma per sabato 10 febbraio a Mandello è stata annullata. Dalle ore 15 in piazza del Mercato ci sarà la Festa di Carnevale animatadai ragazzi dell'oratorio. La proiezione del film Prendi ll volo alle ore 15 è prevista per l'11 febbraio.

I CARNEVALI DEL TERRITORIO - La nostra guida per approfondire i carnevali più colorati, spettacolari e coinvolgenti della nostra provincia (salvo cambiamenti dell'ultimora causa pioggia).

CINEMA - Il cinema, con un tempo così, è uno dei luoghi ideali in cui trascorrere il weenend. Nelle sale lecchesi non mancano le opportunità di gustarsi film di qualità.

