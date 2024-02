Video. Il suggestivo risveglio con la neve in Valcava

I (pochi) residenti di Valcava si sono risvegliati questa mattina circondati da un suggestivo panorama completamente bianco. La pioggia delle scorse ore si è infatti trasformata in neve in diverse località montane tra il Lecchese e la Bergamasca, e la località dell'alta Valle San Martino al confine tra le due province non poteva essere da meno. Ecco il video girato questa mattina presto, venerdì 23 febbraio, dal nostro lettore Angelo Brumana, contitolare del Ristorante da Fausto e del chiosco al passo di Valcava.

Molto belle ed eloquenti le immagini. Valcava si trova a circa 1.200 metri di altezza ed è una frazione di Torre de' Busi che insiste in parte anche sul territorio del vicino comune di Caprino Bergamasco. Da Valcava si può godere uno spettacolare panorama sulla Brianza fino a Milano quando il tempo è bello, oppure si può apprezzare uno scenario innevato a sua volta molto suggestivo come quello di oggi.