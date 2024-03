Il tempo peggiora, Pasqua con allerta meteo

Allerta meteo anche in provincia di Lecco per la giornata di Pasqua. Il meteo è infatti in peggioramento in gran parte della Lombardia, a partire proprio dal territorio Lariano e Prealpino. L'allerta sale di intensità e diventa arancione per rischi idrogeologici e gialla per pioggia e temporali forti. A Lecco, come riportato dagli esperti di 3Bmeteo, sono previste precipitazioni più intense già nella tarda serata di oggi, sabato 30 marzo, e nella mattinata di domani, domenica 31, anche a carattere temporalesco e con forte vento. Dopo una probabile pausa, i rovesci riprenderanno nel tardo pomeriggio. Le condizioni meteo dovrebbe lievemente migliorare nella giornata di Pasquetta, ma sono comunque previste significative precipitazioni. Il sole dovrebbe tornare a splendere tra martedì e mercoledì.

Per la giornata di domenica l'ultimo bollettino della Protezione civile regionale diramato oggi indica un'allerta arancione per rischio idrogeologico nella giornata di Pasqua in provincia di Lecco (oltre a quelle di Como e Varese) e di allerta gialla per piogge e temporali in tutta la Lombardia.

Tempo in peggioramento dunque in quasi tutta la nostra regione per Pasqua o Pasquetta. "Per la giornata del 30 marzo si segnala che saranno possibili rovesci e temporali su tutta la regione. In serata le precipitazioni convettive sono previste in attenuazione, specie sulle pianure, ma potranno persistere sulle zone prealpine ed alpine specie su Laghi e Prealpi Varesine e Orobie Bergamasche. Quota neve si attesterà generalmente sopra i 1500 metri. Raffiche massime attese tra 30 e 70 km/h in pianura (con i valori massimi su quelle orientali) e tra 50 e 80 km/h sull’Appennino. Ventilazione in attenuazione in serata".

"Tra la mattinata e il tardo pomeriggio di domenica - si legge ancora bel bollettino regionale - è prevista un’intensificazione dei flussi umidi con passaggi di intense bande di precipitazione in transito da Ovest a Est e allungate da Sud-Ovest verso Nord-Est, anche a carattere di rovescio o temporale. Per effetto orografico le precipitazioni saranno più intense e persistenti sulle zone prealpine ed alpine e sulle zone di Alta Pianura, specie occidentali con cumulate che localmente in 12 ore potrebbero avere picchi di oltre 60 mm. Fenomeni in attenuazione nel tardo pomeriggio, un po’ più persistenti per innesco orografico sulla fascia prealpina e alpina. In serata e tarda serata previste nuove precipitazioni diffuse in estensione da Ovest verso Est generalmente deboli sulle zone di pianura, moderate o localmente forti su zone prealpine e alpine. Quota neve generalmente superiore a 1300-1500 metri". Il Centro funzionale rivaluterà nella mattinata di domani 31/03 i nuovi scenari previsionali per l’aggiornamento dei codici colore di allertamento.