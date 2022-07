Il caldo concede una tregua: calano le temperature e l'afa opprimente

Non si placa l'allarme siccità, ma come da previsioni di inizio settimana il caldo dei prossimi giorni sarà meno anomalo e più consono agli standard dell'estate europea.

Nel corso della settimana l'arrivo di correnti più fresche dall'Europa settentrionale determinerà un progressivo arretramento dell'anticiclone africano dal Mediterraneo e dall'Italia e un generale calo delle temperature. In Lombardia la diminuzione non sarà sensibile come in altre regioni del Centro-Sud ma sarà avvertibile più che altro in un calo dell'umidità e della sensazione di afa, grazie a correnti più secche dai quadranti settentrionali anche sotto forma di venti di foehn.

Le massime rimarranno comunque sempre intorno o superiori ai 30 gradi in pianura, ma specie da giovedì caleranno i valori minimi e la temperatura percepita durante il giorno. Tra mercoledì 6 e giovedì 7 luglio sarà possibile qualche acquazzone o breve temporale a carattere sparso, più probabile sui settori prealpini e zone pedemontane ma non escluso qua e là anche in pianura. Eventuali precipitazioni non riusciranno però a risolvere il problema della siccità che affligge la nostra regione e che proseguirà anche nei prossimi giorni.

Le previsioni per i prossimi giorni a Lecco

Mercoledì: variabile, qualche piovasco o temporale la notte e in serata, 23/31° C; giovedì: poco o parzialmente nuvoloso, 22/31° C; venerdì: soleggiato, 20/31° C.

(Si ringrazie Daniele Berlusconi di 3B Meteo)