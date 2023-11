Prima neve della stagione anche in Valcava, le foto scattate in quota

Dopo la prima neve lecchese della stagione sulla Grigna e il Resegone, ecco ora l'immancabile "dama bianca" anche in Valcava. Sulla montagna al confine tra la provincia di Lecco e quella di Bergamo ha infatti nevicato copiosamente questa notte, e per chi si è svegliato o ha raggiunto la nota località di Torre de' Busi questa mattina, si è trovato davanti agli occhi un suggestivo scenario bianco.

Neve non solo in centro tra la chiesa, l'ex funivia e i due ristoranti Da Fausto e La Cantinetta, ma anche lungo le strade fino alla salita al passo di Valcava, a quota 1.340 metri. Ecco le foto che ci ha inviato il nostro lettore Angelo Brumana che questa mattina ha raggiunto proprio il chiosco che gestisce in quota. Come si può vedere la neve è scesa copiosa e oggi, venerdì 3 novembre, alle ore 8 il termometro segnava 0,1 gradi, con precipitazioni odierne pari a 28,2 mm.