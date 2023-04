Finalmente la pioggia, e l'immancabile neve in Valcava

La neve bacia Valcava. Immancabile, con la pioggia a valle - e visto l'allarme siccità è davvero una splendida notizia - la dama bianca sulle alture. Tra queste, come da tradizione non poteva mancare la località montana della Valle San Martino al confine tra le province di Lecco e Bergamo, nel territorio comunale di Torre De' Busi e a circa 1.200 metri di altezza.

I nostri lettori Angelo Brumana e Oliviero Bravi, titolari di attività di ristorazione proprio in Valcava, ci hanno inviato foto e video della nevicata iniziata nella tarda mattinata di oggi, giovedì 13 aprile e proseguita per alcune ore. I fiocchi sono scesi copiosi dal piazzale della chiesa alla ex funivia, e ancora di più al Passo. Ecco alcune immagini del suggestivo panorama bianco.