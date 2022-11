Le Iene tornano a parlare di Gilardi, il Comitato: “Si faccia subito chiarezza”

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di LeccoToday

Dando un caro benvenuto alle migliaia di nuovi follower ed iscritti, cogliamo l'occasione per toglierci qualche sassolino dalla scarpa.

Doveroso ringraziare Le Iene per questo nuovo e preziosissimo lavoro svolto per Carlo Gilardi e i tanti "reclusi" come lui.

Chissà se ora le Istituzioni si risveglieranno e oseranno affrontare un minimo d'indagine giornalistica e di Giustizia a 360° e scrivere tutta la verità, anziché la solita propaganda istituzionale.

Superfluo ricordare anzi no, di come abbiano sempre trattato questa squallida vicenda, ritornando ad ogni occasione a porre enfasi soltanto sulle argomentazioni di chi ha rinchiuso Carlo Gilardi, "gli stranieri cattivoni" e perizie che come abbiamo visto anche ieri, con rivelazioni del perito di parte del Gilardi, traballano vistosamente.

Argomentazioni che alla luce degli ulteriori elementi eclatanti, forniti in Inside Iene del 13 novembre, paiono sempre di più un copione, sgradevole ed indecente per la razza umana e con probabili profili di illegalità che una Giustizia che non adotta pesi e misure differenti, dovrebbe scoperchiare immediatamente e sarebbe comunque tardi.

Linea condotta evitando spesso il contradditorio ed evitando di parlare delle svariate ombre di questa storia, diventando di fatto, complici del protrarsi di questa enorme ingiustizia umana.

Superfluo ricordare che la Costituzione all'articolo 21 imporrebbe l'imparzialità e il dovere di cronaca senza nascondere parti fondamentali della notizia.

Dopo le ulteriori rivelazioni di ieri auspichiamo sia fatta chiarezza immediatamente.

Comitato "Libertà per Carlo Gilardi"