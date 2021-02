I sommelier salgono in cattedra alla scuola alberghiera

Al via al Cfpa di Casargo il corso di Ais Lecco per esperti e professionisti degustatori di vino: 15 incontri mirati ad ottenere il 1°livello

É iniziato al Cfpa di Casargo il corso Ais di primo livello rivolto agli studenti del quarto e quinto anno in presenza del delegato provinciale di Ais Lecco, la sommelier Rossella Ronzoni. L’Associazione Italiana Sommelier è presente su tutto il territorio nazionale con lo scopo di qualificare la figura professionale del sommelier e di valorizzare la cultura del vino, svolgendo attività di carattere didattico, come quella appena iniziata all'istituto alberghiero valsassinese, ed editoriale per diffondere la conoscenza e l’apprezzamento dei vini di qualità.

Il corso, che terminerà a fine aprile, prevede due appuntamenti settimanali e un esame finale teorico e pratico. Gli incontri saranno dedicati alle basi della professione del sommelier: i ragazzi studieranno quindi le origini della viticoltura e dell'enologia, la tecnica della degustazione, i principi basilari del servizio a tavola, comprensivi di temperatura del vino, formazione e gestione di una cantina.

«Come sempre il nostro obiettivo principale è quello di fornire una formazione completa e di qualità a tutti i nostri studenti - dichiara Marco Cimino, Direttore del Cfpa Casargo - Grazie alla preziosa collaborazione con l’Associazione Italiana Sommelier faremo conoscere questa affascinante professione ai nostri alunni».

«Attualmente stiamo tenendo cinque corsi a livello regionale e siamo contenti di continuare a fare formazione in un momento particolare perchè teniamo particolarmente a seguire i ragazzi in tutte le fasi del loro percorso - commenta Tiziano Tosetti, direttore del corso Ais - Confidiamo che la borsa di studio dedicata al Cfpa Casargo permetta a qualcuno degli studenti di diventare sommelier a tutti gli effetti con riconoscimenti a livello regionale e nazionale».