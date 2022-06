Pioggia e vento ripuliscono il cielo: l'aria a Lecco è buona

La "fotografia" che si può scattare all'aria lecchese a inizio giugno è decisamente a fuoco. La qualità dell'aria è buona, almeno in base ai dati registrati da Arpa Lombardia, le cui centraline monitorano costantemente i principali agenti inquinanti a livello atmosferico.

Negli ultimi dieci giorni, complici anche le precipitazioni intense e le forti correnti che hanno spirato sul Lecchese, le polveri sottili sono state spazzate via: il valore più alto di Pm10 si è verificato il 1° giugno (valore medio giornaliero) con 14 microgrammi al metro cubo (soglia di informazione per la salute fissata a 50 µg/m³), mentre il particolato più fine, il Pm2.5, ha fatto registrare un dato di 19 µg/m³ all'ultimo giorno di maggio. Da allora, come scritto, il meteo ha completamente ripulito l'aria.

Se non costituiscono motivo di preoccupazione Biossido di Azoto (NO2) e Biossido di Zolfo (SO2), un campanello di allarme si accende, come ogni estate, per l'Ozono (O3). I valori sono entro i limiti ma si accende una spia "gialla" con il salire delle temperature massime: nell'ultima settimana le giornate oscillano tra una media di 116 µg/m³ e una di 133 µg/m³, tenendo in considerazione che la prima soglia da non superare è 180 µg/m³.

Durante l'intero mese di maggio, come accaduto ad aprile, lo smog è stato contenuto: a Lecco città non si sono infatti verificati sforamenti per il Pm2.5 (media massima il 15 maggio, 21 microgrammi al metro cubo) né per il Pm10 (18 µg/m³ venerdì 20 maggio).

La qualità dell'aria è buona anche a Merate: l'inizio di giugno ha contenuto i valori di Pm10 a un massimo di 27 µg/m³ (il 1° giugno) e di Pm2.5 a 17 µg/m³ nello stesso giorno. Come nel capoluogo, nella cittadina brianzola si resta in allerta per l'ozono: il 2 giugno i livelli hanno raggiunto una media di 168 µg/m³, e sono rimasti piuttosto elevati anche negli ultimi giorni.