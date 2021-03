Cesare Fumagalli entra a far parte della Segreteria Nazionale del Pd: gli auguri di Appello per Lecco

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di LeccoToday

Personalmente e come Appello per Lecco abbiamo salutato positivamente la nomina dell'amico Cesare Fumagalli nella Segreteria del PD nazionale voluta da Enrico Letta. Cesare Fumagalli è un uomo di grande valore e ci auguriamo possa portare in un partito che passa una fase confusa e travagliata un po' di sano realismo e di capacità d'azione. Cesare ha le cognizioni di causa per far riflettere il Pd sulle politiche economiche e sociali del nostro paese e la consapevolezza che con le divisioni manifestatesi nel campo progressista e liberale si rischia l' irrilevanza politica e culturale. Auguriamo a Cesare Fumagalli buon lavoro in un partito che ha bisogno di ritrovare se stesso per tornare ad essere utile all'italia.

Corrado Valsecchi