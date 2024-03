Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di LeccoToday

RITARDO

NEGLIGENZA

Ma anche di peggio!

INCOMPETENZA

Notizia ufficiale di oggi, dopo le rassicurazioni di Sindaco e Assessori nel corso dell’incontro pubblico a tema Bione di esattamente 30 giorni fa, dove tutti ci siamo sentiti dire che l’amministrazione garantiva che il centro non avrebbe chiuso neppure in previsione dell’eventuale avvicendamento fra gestori: LA PISCINA DEL BIONE CHIUDERÀ PER BEN UN MESE.

Con buona pace di chi ha già prenotato lezioni, corsi, abbonamenti o programmato allenamenti e gare.

Mi chiedo cosa ne pensi il povero gestore che perderà entrate proprio in scadenza di affidamento.

Mi chiedo chi terrà fede alle obbligazioni assunte.

Mi chiedo come mai un mese fa nell’incontro pubblico nulla si è accennato in proposito.

Soprattutto mi chiedo per l’INCOMPETENZA di chi si è resa necessaria una chiusura che nessun altro centro che ha usufruito dei fondi per l’efficientamento energetico ha dovuto subire!

La retromarcia di questa amministrazione continua a preoccupare!

#Gattinoniout

Lorella Cesana

Lecco merita di più - Lecco Ideale