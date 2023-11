Valmadrera, prima le informazioni alla stampa? “Infondato”

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di LeccoToday

Interrogazione presentata dal Gruppo consiliare “Ascolto Valmadrera” atta a conoscere i motivi ed i criteri in base ai quali, la stampa locale risulta essere informata delle deliberazioni assunte dalla Giunta comunale prima della pubblicazione dell’atto all’Albo pretorio comunale e dei gruppi di minoranza attraverso l’invio dell’elenco delle deliberazioni delle stessa assunte (prot. 29071).

Risposta del Sindaco – Consiglio comunale 14.11.2023

Alcune precisazioni rispetto all'interrogazione presentata: le delibere di Giunta sono rese "pubbliche" mediante la pubblicazione all'albo, ma, per loro natura, possono essere rese immediatamente eseguibili, altrimenti non si capirebbe la ratifica di cui al punto n. 6 all'ordine del giorno, relativa alla variazione adottata in via d'urgenza dalla Giunta comunale. Il Sindaco, su loro richiesta, riceve settimanalmente giornalisti di diverse testate, i quali sanno benissimo che la Giunta, da circa un anno, è convocata tutti i lunedì, mentre precedentemente si teneva al mercoledì e non può certo rispondere che non conosce i punti discussi nelle riunioni di Giunta. Tanto è vero che, di norma, la segreteria il martedì e il mercoledì invia i comunicati stampa relativi ai provvedimenti più importanti, proprio perché rappresentano il contenuto ufficiale di quanto deciso. È chiaro che i rapporti dei diversi giornalisti sono analoghi verso gli Assessori che hanno seguito un'opera o un'iniziativa o verso i Consiglieri di minoranza, tanto è vero che, a dimostrazione dell'infondatezza di quanto scritto, sono apparsi articoli delle vostre tre interrogazioni in data 8 novembre, ben prima della convocazione del Consiglio comunale e, naturalmente, prima della discussione nel Consiglio stesso. Come si potrebbe dire, due pesi e due misure o, con citazione più profonda, la pagliuzza e la trave. Non è comunque nostra intenzione presentare un'interrogazione a riguardo. Se poi si va a documentare, l'articolo citato, in data 27 ottobre, è relativo alla composizione della Commissione mensa, con tutto il rispetto un atto dovuto, con le nomine dei componenti della Commissione da parte dei diversi enti. In conclusione, non ritengo che si possa togliere alla stampa la libertà di interpellare questo o quell'esponente della maggioranza o della minoranza, né ai singoli Consiglieri e Assessori o al Sindaco la libertà di esprimere e comunicare le proprie iniziative.