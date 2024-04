Elezioni 2024: "Progetto Abbadia" si ripresenta al fianco di Azzoni

La lista civica “Progetto Abbadia” si prepara alla campagna elettorale per le prossime elezioni amministrative dell’8 e 9 giugno. Mercoledì 10 aprile alle 20.45 presso la sala civica "Don Carlo Gnocchi" in via Nazionale 107 il sindaco uscente e candidato di Progetto Abbadia Roberto Azzoni, insieme a consigliere e consiglieri comunali, incontrano la cittadinanza per raccogliere le sollecitazioni per migliorare il paese, nel solco delle tante iniziative portate avanti durante questo mandato.

"Dopo la relazione di fine mandato presentata lo scorso mese in quattro serate ora, come gruppo civico, siamo pronte e pronti per raccogliere nuove idee per un’Abbadia che deve guardare al 2030 - spiega i candidato sindaco Azzoni - Partiamo da qui per poi proseguire nelle prossime settimane con un giro di tutte le frazioni e dei Piani Resinelli, per creare un programma partecipato e ambizioso, senza dimenticare ciò che è stato portato avanti in questi anni".

La serata sarà aperta a tutta la cittadinanza interessata. Progetto Abbadia darà massima copertura di tutte le proprie iniziative sui canali facebook https://www.facebook.com/progettoabbadia e instagram @progettoabbadia.