Centro sportivo "Al Bione", Nigriello (Pd): «Facciamo chiarezza, la destra ha la memoria corta...»

Si vede che siamo agli sgoccioli della campagna elettorale, quando si sparano le ultime cartucce e, forse per la stanchezza, ci si riempie la bocca delle proprie verità dimenticando di dire ai cittadini come invece stanno le cose. Il riferimento è alle ultime dichiarazioni della destra sul centro sportivo “Al Bione”, alle quali da assessore allo Sport uscente, rispondo con i fatti.

Mi riferisco a quanto fatto dall’amministrazione guidata da Virginio Brivio in questi ultimi anni, ovvero: la realizzazione della rete fognaria per gli spogliatoi di quattro campi da calcio; il rifacimento dell’impianto di atletica leggera (pista, pistino, gabbia dei lanci…); la riqualificazione totale campo numero 1 (sintetico omologato per la categoria Eccellenza); la realizzazione di otto nuovi spogliatoi. Di questi interventi la pista è in fase di ultimazione, mentre deve essere riassegnato l’appalto per la riqualificazione degli spogliatoi per cause esterne al Comune di Lecco.

Stiamo parlando di investimenti che ammontano a 2.810.000 euro, di cui 750.000 di Regione Lombardia. Oltre a questo, l’Amministrazione ha investito 175.000 euro per la sicurezza del centro e ha regolarizzato con l’Agenzia del Demanio la proprietà di tre quarti dell’area esterna del Bione.

A questo proposito, oltre che con i fatti, rispondo agli esponenti della destra rinfrescando loro la memoria: le amministrazioni precedenti i due mandati Brivio purtroppo, invece di preoccuparsi dei veri problemi strutturali del centro sportivo come appunto la proprietà del terreno sul quale insiste l’area esterna o la mancanza dei sottoservizi, avevano pensato bene di scavare un buco per la realizzazione di una piscina all’aperto. Peccato che non avessero considerato di verificare il sottosuolo, tant’è che proprio il candidato sindaco della loro coalizione di destra Giuseppe Ciresa, in un incontro pubblico tenutosi recentemente davanti al mondo delle professioni, ha ricordato quando all’epoca, da assessore, fu costretto a fare marcia indietro e a richiudere lo scavo (soldi buttati).

Tornando ai fatti, bisogna essere onesti e dire ai cittadini che gli ultimi interventi di manutenzione straordinaria del Bione risalgono agli inizi degli anni 2000 con la realizzazione dei campi da tennis/calcio a 5 e la riqualificazione delle due tribune. In seguito il nulla, fino a quando l’Amministrazione di centro sinistra di Brivio non ha ripreso in mano la situazione, iniziando dall’analisi del sottosuolo, fondamentale per evitare ulteriori sprechi di denaro.

Sicuramente si poteva fare di più, ma affermare che nulla è stato fatto per mera propaganda elettorale è mentire ai cittadini.

Lasciamo in eredità, oltre a qualche lavoro da concludere, anche il progetto per la realizzazione di un altro campo sintetico e l’illuminazione di un campo da calcio e della pista di atletica. Inoltre, è stato previsto lo stanziamento di 600.000 euro per la realizzazione degli spogliatoi del campo 1 (progetto già approvato), la cui copertura arriverà anche da risorse statali (Bando Sport e Periferie).

Certamente la cifra messa sul piatto da Regione Lombardia per il 2021/2022 a integrazione di quanto già stanziato è importante, ma questi soldi non possono essere strumentalizzati per fini politici, sono il segno evidente di una giusta e proficua collaborazione fra enti. La vera sfida, per la prossima amministrazione, sarà infatti quella di proseguire lungo la strada della riqualificazione del centro e di ridare così alla città il centro sportivo all’altezza dello sport lecchese.

Concludo dicendo che, da lecchese, il mio auspicio è che tutto lo sport sul territorio venga costantemente valorizzato e non strumentalizzato per attaccare e racimolare consensi.

Roberto Nigriello

Assessore allo Sport uscente e candidato Consigliere Comunale del PD