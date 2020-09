«Elly Schlein, un comizio anacronistico»: Fiori (Lecco merita - FI) critica il censtrosinistra

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di LeccoToday

Nella serata di ieri, Lunedì 14 Settembre, in Piazza Garibaldi si è assistito ad un comizio elettorale che ha riportato indietro nel tempo agli anni ’60, mi han detto, perché io negli anni ’60 non c’ero!

Presenti a sostegno di Mauro Gattinoni sei donne lecchesi messe in mostra come se l’importanza del ruolo delle donne in politica fosse prerogativa di sinistra.

Atmosfere e concetti sicuramente anacronistici, come ho già avuto modo di dire in altre sedi, perché noi donne non siamo dei panda, animali in via d’estinzione da proteggere e mostrare alla comunità solo in determinate circostanze, ma colonne portanti della nostra società.

Tra queste sei donne della coalizione di Mauro Gattinoni è presente anche l’ex Presidente di Legambiente come se, di nuovo, la difesa dell’ambiente fosse solo a sinistra.

Difficile non menzionare uno dei commenti della vice-Presidente di sinistra di Regione Emilia-Romagna “Le destre hanno sempre la solita ricetta: mai soluzioni concrete alle problematiche delle persone in difficoltà. Cercano sempre di mettere gli uni contro gli altri a partire dai più fragili”. Di nuovo, l’ennesimo luogo comune: l’impegno nel sociale e l’interesse verso i più deboli sono solo “di sinistra”.

Preconcetti che lasciano il tempo che trovano e che cercano di incasellare l’ambiente,il sociale e il femminismo come prerogativa di una visione più a sinistra del mondo. E’ fondamentale sottolineare che i tempi sono cambiati e che le ideologie di pensiero di ‘destra’ e di ‘sinistra’ non sono più riconducibili ai luoghi comuni di un tempo.

Già nel 1994 Giorgio Gaber ha ironizzato su questo modo di catalogare aspetti della società con la sua canzone “destra-sinistra”; ecco, che, 25 anni dopo, nel 2020, qualcuno che la pensa così mi fa credere che il centro-sinistra a Lecco non parli al futuro, ma solo al passato.

Francesca Fiori

Candidata per la lista Lecco merita di più – Forza Italia