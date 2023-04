"Fratelli d'Italia continua a crescere". Lunedì il nuovo gruppo consiliare a Lecco

Con la surroga di Alessandra Rota che sostituisce il neo eletto consigliere regionale Zamperini, e l’ingresso di Filippo Boscagli nelle file di FdI, si rinnova il gruppo consiliare di Fratelli d’Italia del Comune di Lecco che con la presenza di Marco Caterisano diventa il maggiore gruppo di minoranza al pari di Lega e LeccoMerita di più.

"Stiamo crescendo - afferma il portavoce provinciale Fabio Mastroberardino - e il capoluogo ne è la dimostrazione sia a livello elettorale (25,1% alle Regionali e 26,1% alle Politiche) sia all’interno delle istituzioni. È un nuovo inizio per il partito che all’interno del Comune di Lecco dimostrerà la forza di una proposta unitaria e la capacità di aggregare diverse forze del centrodestra dando loro una casa e una rappresentanza politica. Sono convinto che la capacità di rappresentanza delle attività produttive di Marco Caterisano la lunga esperienza istituzionale di Filippo Boscagli, e la freschezza del nuovo ingresso di Alessandra Rota, costituiscano una grandissima risorsa per la città ma che è solo un primo inizio per quello che stiamo preparando per il territorio".

"Al lavoro per far diventare Fdi il primo grande partito della città"

"Come tanti altri amici - prosegue Filippo Boscagli -, sono convinto che oggi la proposta politica di Giorgia Meloni e FDI, proprio su spinta della Premier, sia l’unico luogo in cui possa trovare uno spazio il mondo politico cattolico popolare e addirittura liberale. Molti esponenti che si riconoscono in questi valori sono già confluiti in Fratelli d’Italia, e anche a Lecco vogliamo investire su una nuova scommessa politica che faccia di FDI il primo grande partito della città. Io non posso che ringraziare per l’accoglienza ricevuta da tanti amici che da anni sono le colonne portanti del partito e che hanno accettato con entusiasmo la mia richiesta di entrare in Fratelli d’Italia, da Giacomo Zamperini compagno di banco e di lavoro in Comune ormai da molti mandati, al coordinatore Fabio Mastroberardino con il quale ho condiviso l’attività politica già ai tempi del Liceo, senza dimenticare Marco Caterisano con il quale portiamo avanti molte battaglie in aula".

"Entro con l’entusiasmo di chi è alle prime armi - interviene Alessandra Rota - ma con l’esperienza di anni di militanza soprattutto insieme al Circolo di Lecco guidato per molto tempo tra gazebo e incontri. Un ringraziamento particolare va a Giacomo che con l’elezione in Regione oggi dopo oltre un decennio di attività mi lascia il posto in aula con grande coerenza contro i doppi incarichi. Personalmente cercherò di occuparmi il più possibile di scuola e dell’ambito educativo oggi in piena emergenza”.

"Lecco sarà l’esempio di buona politica di Fratelli d’Italia - conclude Massimo Sesana neo presidente del Circolo di Lecco subentrato alla stessa Rota - la città sarà il laboratorio amministrativo in cui dalla minoranza che oggi lotta contro il malgoverno di questi anni si prepara ad essere futura maggioranza. Il Circolo di Lecco sostiene convintamente il lavoro dei nostri consiglieri in dialogo con tutti i livelli istituzionali che vedranno sempre più presente Fratelli d’Italia".

Nei prossimi giorni, una volta formalizzata la nuova costituzione del gruppo consigliare, saranno definiti ruoli e presenze nelle commissioni partendo da Marco Caterisano alle attività produttive, Alessandra Rota all’Istruzione e Filippo Boscagli capogruppo.