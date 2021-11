Reflusso gastro-esofageo e possibili approcci terapeutici: un incontro digitale gratuito

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di LeccoToday

“Quella fastidiosa risalita, reflusso gastro-esofageo: possibili approcci terapeutici” è il titolo dell’incontro di mercoledì 3 novembre alle ore 17:30, organizzato da SYNLAB San Nicolò. Un convegno ancora una volta proposto in versione digitale, accessibile grazie a una semplice piattaforma da pc, tablet e smartphone. A prendere parola in veste di relatori saranno Arnaldo Amato – Medico Chirurgo Specialista in Gastroenterologia e Marco Ferrato – Osteopata e Fisioterapista che, oltre ad un approfondimento generale sulla tematica e sulle cause che possono portare a questo fastidioso problema, focalizzeranno l’attenzione sulla prevenzione e sui possibili approcci terapeutici da adottare. Per ricevere il link a cui connettersi mercoledì 3 novembre, è sufficiente compilare il form presente nella sezione “eventi” del sito www.san-nicolo.com. I Tè della Salute sono incontri che mirano a coinvolgere il pubblico femminile in approfondimenti informali, ma estremamente puntuali, su tematiche legate alla salute in rosa, avvalendosi di volta in volta del contributo di Medici e Specialisti delle strutture SYNLAB.