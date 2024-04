A Lecco e Merate due open day dedicati alle vaccinazioni

Un doppio open day di vaccinazioni riservate agli adulti con Asst Lecco. L'iniziativa dedicata a salute e prevenzione si terrà nella giornata di domani, venerdì 12 aprile, all'ospedale Mandic di Merate, e venerdì prossimo 19 aprile nella sede di via Tubi 43 a Lecco.

Come illustrato dal Centro vaccinale di Asst Lecco, ci saranno le seguenti vaccinazioni. Gratuite per difterite, tetano pertosse; morbillo, parotite, rosolia, varicella; Hpv papilloma (ragazzi nati dal 2006 - ragazze nate dal 1998); herpes zoster (nati dal 1952 al 1959) e pneumococco (nati dal 1952 al 1959). A pagamento per epatite A; epatite B; febbre gialla (senza consulenza viaggi); herpes zoster; hpv papilloma; meningococco, pneumococco.

Le vaccinazioni si terranno senza prenotazione dalle ore 13.45 alle 15.45 con posti limitati. Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Centro unico vaccinale di Asst Lecco al numero 0341 253900.