Inizia allo Shamrock di Lecco la St. Patrick Week

Ritorna anche nel 2024 la St. Patrick Week di Beergate, che in occasione dei festeggiamenti per il patrono d’Irlanda festeggiato il 17 marzo porta in tour nel Nord Italia birrifici artigianali irlandesi di rilievo. Si parte venerdì 15 marzo allo Shamrock Irish Pub di Lecco con una serata dedicata al birrificio Ballykilcavan - il cui titolare sarà presente di persona -, che Beergate tratta in esclusiva per l'Italia. Si tratta di un birrificio storico, la cui attività è documentata da ormai 230 anni in una fattoria che è di proprietà della famiglia Walsh dal 1639, ossia da ben 13 generazioni: un'azienda agricola situata nel cuore dell'Irlanda, che fornisce anche le materie prime per la produzione. Una lunga esperienza che è valsa al birrificio svariate medaglie alla Dublin Beer Cup, il secondo posto ai National Startup Awards, e premi per la qualità dell'orzo. Per l’occasione Ballykilcavan porterà in Italia la St. Patrick Pale Ale, una birra creata appunto in onore di San Patrizio.

Il 16 marzo sarà la volta del Paddy’s Pub di Creazzo (Vicenza), sempre con Ballykilcavan; mentre il Poitin Stil di Oleggio (Novara) e il Barley House di Gallarate (Varese) ospiteranno il birraio di Hope Beer, birrificio artigianale di Dublino, fondato nel 2015 come beer firm da un gruppo di amici. Dalle tre birre iniziali è passato ad avere, oltre ad un proprio stabilimento, oltre una decina birre a listino tra fisse, stagionali e edizioni limitate. Si è aggiudicato il titolo di miglior startup ai National Enterprise Awards 2017, qualificandosi quindi come un’eccellenza anche sotto il profilo manageriale; e le sue birre hanno avuto riconoscimenti a premi come la Alltech Cup.

Hope ha creato anche una birra in esclusiva per il mercato italiano con Beergate, la Double Ipa “Double Jack”. Domenica 17, giornata di San Patrizio, sarà sempre Hope a visitare diversi locali milanesi, mentre Ballykilcavan sarà protagonista al Donkey Pub di Vedelago (Treviso). Novità del 2024 tra le birre presenti saranno poi le creazioni del dublinese D.O.T., che si dedica esclusivamente alle barricate, con un occhio particolare per le sour. “Ci fa piacere confermare anche quest’anno la St. Patrick Week – affermano Marco e Luca Di Lella, titolari di Beergate – perché è sempre il frutto di un meticoloso lavoro di ricerca tra quelle che consideriamo le creazioni artigianali più meritevoli nel panorama birrario irlandese. Siamo certi che anche questa volta verranno molto apprezzate”.

Per ulteriori dettagli è possibile consultare la pagina Facebook della St. Patrick Week. Info: beergate.eu beergate@beergate.eu tel 347 6892391 – 346 4020139