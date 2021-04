EpicTv racconta Beatrice Colli: tra sala pesi, palestra e i progressi in gara

Puntata numero due di "Up against it", serie che EpicTv sta realizzando sul presente di Beatrice Colli, 16enne purissimo talento dell'arrampicata sportiva lecchese che fa parte dei Ragni di Lecco. In questo caso le telecamere hanno seguito la fase di allenamento con i pesi e sulla parete installata in palestra, oltre ai miglioramenti fatti sul campo delle gare di boulder italiano, lead e speed cup. Di lei ha parlato anche Fabio Palma, ex presidente dei maglioni rossi intervistato nelle vesti di allenatore.

"Up against it": la serie su Beatrice Colli Lo scorso venerdì 26 febbraio è andato in onda "The journey begins" (letteralmente, "Il viaggio comincia"), primo episodio del video dedicato a Beatrice Colli. A realizzare la serie è videomaker lecchese Yuri Palma.