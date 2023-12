Sarà una partita importante, molto sentita, sicuramente di alto livello. Domenica alle 16.15 al Rigamonti Ceppi andrà in scena Lecco-Bari, sfida valida per il campionato di Serie B. I blucelesti arrivano all'impegno dopo avere raccolto un punto nelle ultime due partite, senza dubbio troppo poco per la qualità di gioco mostrata in campo. I pugliesi, dal canto loro, vantano lo stesso ruolino e hanno conquistato 18 punti in 14 partite, molto sotto le aspettative e le ambizioni di una piazza che sogna la serie A.

Il Rigamonti Ceppi è pronto a riempirsi come accade per le partite di maggiore prestigio; è prevista inoltre un'affluenza significativa di tifosi dal capoluogo pugliese, con la Curva Sud già sold out.

Le modifiiche alla viabilità

In occasione dell'incontro calcistico, le vie adiacenti lo stadio saranno interessate da alcune modifiche al transito veicolare e alle soste.

In particolare, verrà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata dei veicoli, a eccezione di quelli espressamente autorizzati, su tutti gli stalli di sosta di via Pascoli e via Cantarelli e nelle aree di sosta di via XI Febbraio, nel tratto compreso tra corso Matteotti e via Cantarelli, dalle 12 alle 21 e nell'area di sosta di via Mattei dalle 8 alle 21.