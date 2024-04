Ginnaste super: dalla Valle San Martino alle finali di Rimini

Nuove importante affermazioni per le giovani atlete della Ginnastica Archè Valle San Martino. Nei giorni scorsi si è svolta a Carate Brianza la prima prova di ginnastica artistica femminile del campionato Fgi silver La avanzato. Le ragazze del gruppo avanzato della Ginnastica Archè hanno affrontato questa gara di squadra nel migliore dei modi, supportandosi vicendevolmente ed eseguendo gli esercizi senza commettere particolari errori.

La prima squadra - formata da Olivia Cariboni, Anna Sala, Beatrice Caschili, Francesca Borroni e Sara Dossi - è riuscita a conquistare un meritatissimo 3° gradino del podio. Poco distanti da loro sono riuscite a piazzarsi in 5^ posizione Lucia Mangili, Giorgia Venneri, Silvia Giannetta e Giulia Alvaro.

Molto bene anche la seconda prova regionale Fgi Lb1 - Ginnastica ritmica di Binago, in provincia di Como. Il settore ritmica è impegnato questo weekend nella seconda prova regionale individuale LB1. A rompere il ghiaccio sono le più piccole, categoria Allieve 3. Aurela Gjoni scende in pedana determinata con la fune dove ottiene la medaglia d’oro e con le clavette, dove si posiziona 4^ .

La sua buona prestazione la porta in 11^ posizione assoluta su ben 51 ginnaste. Maira Brambilla segue la compagna con un ottimo 12° posto in classifica assoluta. La sua buona esecuzione alla palla le permette di guadagnare la 5^ posizione , 14^ invece al corpo libero. Vittoria Cornara affronta con grinta la gara nonostante un piccolo infortunio al piede. La sua determinazione la porta in 20^ posizione assoluta, 4^ alla palla e 31^ al corpo libero.

A fare il tifo per loro anche la compagna Alice Fogliano che, per un infortunio alla caviglia, non ha potuto prendere parte alla competizione. In serata è il turno delle più grandi, Sofia Romanò Senior 1 e Elisa Manzoni Senior 2 che affrontano una gara di alto livello. Sofia si classifica con soddisfazione al 15° posto assoluto, ottiene un’ottima 4^ posizione alle clavette , 14^ invece alla palla. Anche Elisa si posiziona 15^ in classifica assoluta, per lei 5° posto al nastro , 7° alla palla.

Domenica invece sono scese in pedana le ginnaste della categoria Junior 2, Chiara Mommo e Camilla De Pellegrin. Buone le esecuzioni anche per loro. Camilla ottiene la 15^ posizione assoluta, 13^ al cerchio e 7^ alle clavette. Chiara invece è 12^ assoluta, 8^ al cerchio e 5^ alla palla. Soddisfatte le allenatrici Elisa Frigerio e Lisa Brizzolara per come le atlete hanno affrontato la pedana. Prossimo appuntamento per le individualiste LB saranno le finali nazionali di Rimini.