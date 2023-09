Inaugurato il nuovo anno sportivo di Ginnastica Archè

È stato un successo l’open day con cui Ginnastica Archè, associazione sportiva della Valle San Martino, ha inaugurato il nuovo anno sportivo 2023/2024 presentando le proprie attività al Palataurus di Lecco. L'ampio consenso di pubblico è stato testimoniato dalle molte famiglie che, ancor prima dell’apertura delle 14.30, erano già presenti in coda con i propri figli all’ingresso.

L’evento ha avuto luogo nell’ampio campo della palestra che, per l’occasione, è stato suddiviso in diverse aree, corrispondenti ai settori sportivi dei corsi organizzati da Ginnastica Archè: artistica femminile e maschile, ritmica, fitKid, baby gym e parkour, quest’ultima disciplina in collaborazione con i coach dell’associazione Hidamora. Le attività sono declinate in corsi formativi su vari livelli e naturalmente non mancano i corsi promozionali e agonistici, i cui atleti sono impegnati nella partecipazione alle competizioni organizzate dagli enti di promozione sportiva (Csen, Aics), dalla Fisac e dalla Federazione ginnastica d’Italia a cui Archè è affiliata.

Corsi e risultati dell'associazione sportiva

L’attività svolta in ambito promozionale e agonistico ha permesso all’associazione calolziese di ottenere ottimi risultati anche alle finali nazionali per quanto riguarda i campionati di ginnastica (artistica e ritmica) e non sono mancate le soddisfazioni di livello internazionale per il settore fitKid. Medaglie, podi e ottimi piazzamenti sono conquistati in virtù di una preparazione atletica e di allenamenti impegnativi svolti nell’arco di tutto l’anno, ma l’obiettivo primario che l’associazione si prefigge è il benessere dell’atleta che deve poter svolgere l’attività sportiva in modo sereno e senza complessi di alcun tipo.

Ginnastica Archè - attiva in Valle San Martino dal 2010 - è però in grado di proporre attività ad un pubblico “dai 3 ai 99 anni di età”, avendo recentemente introdotto anche alcuni corsi di ginnastica per adulti che ne hanno ampliato la proposta.

"Fondamentali l'impegno del team e tanto entusiasmo"

"Con l’occasione di questo open day - ha dichiarato il presidente Gian Pietro Panzeri - abbiamo aperto il nostro quattordicesimo anno di attività con la carica e l’entusiasmo che ci vengono trasmessi da tutti i nostri iscritti, ginnaste e ginnasti, e dalle loro famiglie che ci accordano la loro fiducia affidandoci i loro figli. Tutto questo non sarebbe possibile senza la grande dedizione e la continua crescita professionale dei nostri istruttori, a loro i nostri ringraziamenti per l’impegno e lo spirito collaborativo con cui lavorano per Ginnastica Archè".

"Grazie a questo insieme di fattori - incalza Panzeri - in questi anni siamo riusciti a crescere non solo in preparazione tecnica ma anche in termini numerici e di presenza sul territorio, tanto è vero che ormai siamo un punto di riferimento nella zona della Valle san Martino avendo l’opportunità di tenere corsi a Lecco, Calolziocorte, Vercurago, Carenno e Monte Marenzo, e questo grazie alla preziosa collaborazione con i gestori degli impianti sportivi e le amministrazioni comunali. Novità di questi ultimi giorni è l’aver avviato la collaborazione con la parrocchia Sant’Agnese di Olginate, collaborazione importante che ci permette di dare il giusto spazio alla ginnastica ritmica così che ciascuno possa lavorare al meglio senza sacrificare spazi e tempi”.

Per tutte le informazioni sulle attività dell’associazione, illustrate anche sulle pagine social di Ginnastica Archè (Facebook e Instagram) è possibile contattare la segreteria telefonicamente o via whatsapp al numero 333 2624414 e all’indirizzo mail segreteria@asdarche.it