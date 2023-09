Più forti della pioggia: in oltre 500 alla Corsa a coppie dell'Innominato

In oltre metà di mille ai nastri di partenza nonostante la forte pioggia del primo pomeriggio. Poi il tempo è migliorato e la corsa è partita, regalando emozioni (e fatica) lungo un percorso spettacolare tra il lago e la rocca di San Girolamo. Un'altra edizione da incorniciare per la Corsa a coppie dell'Innominato di Vercurago. In totale sono state ben 180 le coppie al via, più 55 coppie partecipanti alla camminata non competitiva e 70 iscritti alla gara junior.

Alla fine vittoria al maschile con record frantumato per Ahmed El Mazoury e Mohammed Murchid, già nazionali di mezzofondo, in 41 minuti e 6 secondi. Secondo posto per Dario Rigonelli e Stefano Tavola. Terzo gradino del podio per Villa e Melesi (clicca qui per vedere l'intera classifica).

Al femminile vittoria di Simona Fazzini e Angela Locatelli in 59' 07", sul podio con Elena Rusconi e Antonella Crucifero e, terze, Laura Sangalli e Francesca Belloni.

Successo nella Mista per Irene Girola e Matteo Riva con il tempo di 51'37"; alle loro spalle Stefano Fumagalli - Francesca Colombo e Francesco Meroni - Laura Chimenti. Novità di questa edizione della corsa l'under 16 con vittoria di Andrea Colombo e Leonardo Milesi.

Tra le curiosità di questa ottava edizione della corsa - sempre con partenza e arrivo all'oratorio di Vercurago dopo un percorso di circa 9,6 chilometri con 430 metri di dislivello - la partecipazione di 4 sindaci: quello di casa Paolo Lozza, di Lecco Mauro Gattinoni, di Olginate Marco Passoni e di Cortenova Valerio Benedetti.

Molti anche anche gli spettatori che hanno applaudito gli atleti all'arrivo e alle premiazioni, e soddisfatto lo staff organizzativo formato come sempre dai volontari delle associazioni vercuraghesi Oratorio San Giovanni Bosco, Avis, Gev Lumaca, Gli Amici di Chiara onlus con l’aggiunta dal 2022 dell’associazione sportiva dilettantistica Sky Lario Runners di Lecco.

"Il tempo poco clemente nel primo pomeriggio ci ha inizialmente un po' demoralizzati, ma poi è andata in scena ancora una volta una gran bella gara di corsa - ha commentato Luca Pozzi, impegnato da tempo dietro le quinte insieme ad altri amici e volontari - Ci tenevamo particolarmente a fare bene anche perchè l'impegno organizzativo è stato notevole. Il numero e il valore dei partecipanti sono in continua crescita negli ultimi anni e vogliamo continuare così per promuovere al meglio il nostro territorio e questo sport. Complimenti ai vincitori e un grazie sia ai partecipanti sia a tutti coloro che ci sono stati vicini, dagli amici agli sponsor". Tra qualche settimana, c'è da scommetterlo, gli ideatori della Corsa a coppie dell'Innominato penseranno già alla prossima edizione.