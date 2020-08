L'Official video dell'Ancona Beat, sempre forte il legame con il territorio lecchese

Ecco l'atteso video ufficiale dedicato all'Ancora Beat Festival. L’apprezzato evento musicale, giunto ormai alla sua terza edizione, non ha potuto essere organizzato quest'anno - come moltissimi altri eventi - a causa delle restrizioni sanitarie decise per contrastare il coronavirus.

Per venire incontro alle richieste dei tantissimi fan che avevano manifestato il loro interesse nei confronti dell'Ancona Beat, già programmato tra giugno e luglio nel capoluogo delle Marche, è stato realizzato un filmato riassuntivo delle edizioni precedenti, raccogliendo il meglio degli artisti e degli ospiti che vi hanno partecipato.

Ne è così scaturito un documento di indubbio interesse artistico e sociale che mette in luce la vivacità dell'ambiente musicale anconetano e il ruolo espresso attraverso i numerosi personaggi che si sono distinti anche a livello nazionale, molti dei quali ancora attivi.

Un lavoro al quale hanno contribuito in prima persona anche Gene Guglielmi, architetto calolziese direttore artistico del festival, nonchè cantante simbolo dell'esperienza Beat italiana, e Albino "Alvin" Alborghetti, impegnato nel coordinamento Media, il tutto sotto l’egida di “Lecco Channel”, partner ufficiale dell’iniziativa dorica. Si conferma così uno stretto gemellaggio artistico tra il mare Adriatico e il nostro lago.

Il critico ed esperto musicale Claudio Scarpa introduce l'official video che vi proponiamo anche in questo articolo, dando poi spazio a musica, concerti, immagini ed emozioni beat delle edizioni passate, con uno sguardo al futuro.