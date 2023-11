Incidente sul traghetto mentre naviga, ma è un'esercitazione

Importante (e imponente) esercitazione dei vigili del fuoco nel ramo lecchese del lago con oltre 50 persone coinvolte. Il comando provinciale dei vigili del fuoco di Lecco, in collaborazione con la Navigazione laghi direzione Lago di Como ed Areu di Lecco, ha infatti organizzato nella giornata di venerdì 24 novembre, un’esercitazione congiunta al largo di Varenna. Lo scenario di prova ha visto proporre la simulazione di un incidente a bordo di un traghetto durante la navigazione.

L’esercitazione di oggi ha avuto carattere prettamente tecnico e ha visto impegnati uomini e mezzi nautici e terrestri dei pompieri nella simulazione delle procedure di evacuazione, estricazione e spegnimento dell’incendio a bordo del traghetto Plinio della flotta Navigazione Lago di Como con la presenza di figuranti e di un secondo traghetto "Ghisallo" a supporto, nelle acque vicine.

Il personale navigante ha avviato la procedura di emergenza chiamando il Nue 112. Lo scenario ha visto la simulazione di un incendio divampato in sala macchine del traghetto e propagatosi sul ponte carrabile coinvolgendo un autoveicolo. Scopo dell’esercitazione è stato quello di testare le procedure di emergenza ed evacuazione del personale navigante, coordinate dal funzionario Elio Sciarrone del comando Vigili del fuoco di Lecco, la corretta esecuzione delle manovre di attacco all’incendio, il trasbordo ed evacuazione dei passeggeri, e l'estricazione di eventuali persone coinvolte.

L’attività, ricadendo nell’ambito del primo soccorso sanitario, è stata portata avanti sotto la supervisione di esponenti dell'Areu di Lecco, in qualità di osservatori, in vista di futuri addestramenti congiunti. L'addestramento è stato inoltre propedeutico all’individuazione di possibili scenari di un ulteriore intervento di forze sanitarie previste in una "maxi emergenza”.

L'esercitazione al largo di Varenna, che ha visto circa 50 persone coinvolte, si è poi conslusa con successo. Promosso dunque l'operato dei vigili del fuoco, del personale Navigazione Lago di Como, di Areu e Guardia di finanza. In campo, insieme al comandante Alessandro Granata e al funzionario Elio Sciarrone, le squadre nautiche, gli operatori Sa (soccorritori acquatici ) ed Sfa (soccorritori fluviali). Una partenza ha visto coinvolti i pompieri di Lecco, l'altra i volontari del distaccamento Bellano, mentre la sala operativa ha gestito le squadre. Ecco il video e le immagini della giornata.