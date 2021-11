Anche la "serenata" del maratoneta per i 105 anni di Innocentina, la nonna della Valle

Torre De' Busi omaggia Innocentina Alborghetti, la nonna della Valle San Martino. Con i suoi 105 anni appena compiuti, Innocentina è infatti la persona più anziana non solo di Torre De' Busi, ma di tutti i nove comuni del territorio Calolziese al confine tra le province di Lecco e Bergamo.

Insieme alla festa dei figli e degli altri famigliari, la donna ha ricevuto anche gli auguri speciali dell'Amministrazione comunale di Torre: una delegazione guidata dal sindaco Eleonora Ninkovic ha infatti portato alla festeggiata non solo un mazzo di fiori, ma anche un regalo con i biglietti e i disegni di auguri preparati dai bambini delle scuole.

E poi, tra le "chicche" della visita, anche gli auguri suonati con la tromba da Oscar Perego, Consigliere comunale, musicista della banda Verdi di Calolzio, nonchè sportivo di alto livello con diverse maratone già corse e ottimi risultati anche all'estero.

Presenti inoltre l'assessore alla Pubblica Istruzione Liliana Balossi, la consigliere comunale Mariangela Rosa della frazione di Favirano dove abita "Centina" Alborghetti, in Bonanomi, il capogruppo degli alpini di Sogno Andrea Meoli residente nelle vicinanze, e la referente della scuola primaria di Torre De' Busi, la maestra Cinzia Balossi, in qualità di portavoce delle insegnanti e dei bambini che hanno dedicato un bellissimo pensiero alla centenaria.

"Hanno preparato come regalo una scatola colorata che aprendosi libera dei petali nei quali i piccoli alunni hanno collocato disegni e pensieri per i 105 anni della nostra concittadina - ha spiegato il sindaco Eleonora Ninkovic - Un lavoro davvero molto bello, gradito da Innocentina e anche dai suoi famigliari, a partire dai figli Angelo, Giuseppina e Giampiero". Molto felice della visita e degli omaggi la festeggiata, per la quale è stata preparata anche l'immancabile torta di compleanno.

"Il pensiero dei bambini si è così unito agli auguri ideali da parte di tutta la comunità di Torre - ha aggiunto il primo cittadino - Come Amministrazione abbiamo donato a Innocentina anche una targa con scritto 105 e una foto di lei insieme a i suoi cari. Ci ha inoltre raggiunto il dottor Giovanni Locatelli, suo medico ed ex sindaco. Una bella festa, durata comunque poco e con le dovute attenzione visto anche il periodo ancora delicato per la pandemia. Ma ci tenevamo ad esserci, ad omaggiare la nostra Innocentina come negli anni passati". Nell'occasione la 105enne ha assaggiato anche qualche pasticcino e sorseggiato un po' di vino come brindisi di compleanno. "Abbiamo cercato di esprimerle l'affetto da parte di tutti e lei è stata davvero felice".