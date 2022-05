Esercitazione dei Vigili del Fuoco, sommozzatori "in volo" sul lago

Video e immagini della due giorni di esercitazioni a Lecco e dintorni. Tuffi da 5 metri con il "Drago Vf 150" per testare interventi di soccorso in acqua

Nelle giornate di martedì 17 e giovedì 19 maggio i Vigili del fuoco si sono addestrati e abilitati per il soccorso in acqua tramite l'utilizzo del nuovo elicottero aw 139 Drago Vf 150, ripreso in questo video e immagini.

La velocità e versatilità del mezzo aereo permette ai sommozzatori dei Vigili del fuoco di arrivare nella zona interessata in breve tempo e tuffandosi direttamente dal Drago da un'altezza di circa 5 metri ottimizzano i tempi di intervento.

Come ricordato dal Comando cittadino, visto l'arrivo della stagione estiva i Vigili del Fuoco sono pronti al soccorso in acqua h24 per 365 giorni all'anno tramite elicotteri, imbarcazioni di soccorso, moto d'acqua e personale addestrato al salvamento.