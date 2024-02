I 5 eventi da non perdere se vuoi cambiare volto al tuo weekend

Weekend molto variabile dal punto di vista meteorologico, ma gli eventi nel territorio non mancheranno. Qui, di seguito, una mini-guida agli appuntamenti in programma da venerdì 23 febbraio 2024 a domenica 25 febbraio 2024 a Lecco e provincia, dal calendario degli eventi di LeccoToday.

QUEL RAMO DEL LAGO... - Una chiacchierata sul mondo del Manzoni e dei Promessi sposi a cura di Gianfranco Scotti. L'iniziativa, proposta dal gruppo Cultura Insieme di Calolziocorte si intitola "Quel ramo del lago…" e si terrà venerdì 23 febbraio alle ore 20.45 nell’aula magna dell’istituto superiore Lorenzo Rota del Lavello. La serata è a ingresso libero e aperta a tutti.

SPETTACOLO AL BUIO - Si intitola "Rebecca - uno spettacolo al buio" lo spettacolo che si svolgerà sabato 24 febbraio alle 20.45 a Spazio Teatro Invito di Lecco. A metterlo in scena la Compagnia Officina Papage con Marco Pasquinucci.

"CAPA FRESCA" - Il comico Giovanni Vernia protagonista a Mandello con il suo spettacolo "Capa Fresca".

LATIN FITNESS PARTY - Ultimi posti disponibili per partecipare al "Latin Fitness Party", l'atteso evento che porterà in scena a Lecco il mondo della danza latino americana e non solo.

CINEMA - Una settimana intensa per il cinema, con molti titoli di prima visione nelle sale del territorio. Il palinsesto per tutto il weekend e fino a mercoledì 28 febbraio.

