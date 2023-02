Ambulatori Medici Temporanei: un call center per appuntamenti e assistenza

039-2369000: è questo il numero unico “call center ATS Brianza” al quale dovranno rivolgersi i pazienti afferenti agli AMT (Ambulatori Medici Temporanei) per prenotare appuntamento in ambulatorio o per avere assistenza ed essere ricontattati dai medici. Come reso noto dagli uffici di Ats, il numero è attivo dalle ore 8.30 alle 12.30 e potrà essere utilizato per gli AMT da mercoledì 22 febbraio 2023 cliccando il tasto 1; il tasto 2 rimane invece attivo per le problematiche relative al covid.

"Ats ha istituito il numero unico per gli AMT per fornire un servizio più organizzato e puntuale, con orari maggiori, sostituendo i vecchi numeri singoli finora in uso. Si ricorda che l’accesso all’ambulatorio medico temporaneo è esclusivamente su prenotazione da parte degli assistiti, contattando il call center Ats Brianza 039 2369000".

Per richieste di ricette per farmaci legati a patologie croniche (ricette ripetibili) sarà possibile inviare una mail di richiesta agli indirizzi indicati sulle specifiche pagine raggiungibili a questo link. "L’Agenzia di Tutela della Salute della Brianza sta ormai da mesi facendo fronte a una situazione di progressiva carenza di Medici di Medicina Generale (Mmg) diffusa a livello regionale e nazionale - si legge inoltre nella nota diffusa agli organi di informazione - Per sopperire a tale emergenza, qualora non siano disponibili nuovi medici, Ats Brianza ha istituito specifici Ambulatori Medici Temporanei (Amt), un servizio di Continuità Assistenziale Diurna 'evoluto' con assegnazione di specifica equipe di medici".

"La natura temporanea degli Amt garantisce agli assistiti una continuità di servizio nell’eventuale periodo che intercorre tra la cessazione del Medico di Medicina Generale e l’assegnazione del successivo". Sul territorio di Lecco, Monza e Vimercate sono al momento attivi gli Ambulatori Medici Temporanei in 16 postazioni. Di seguito i 4 Amt operativi in Provincia di Lecco: