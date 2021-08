Cresce la domanda di accompagnamento e telefonia sociale, Auser cerca nuovi volontari

Il presidente Claudio Dossi: "In estate un incremento di richieste in tutto il territorio lecchese"

Cresce la domanda di accompagnamento e telefonia sociale rivolta alle persone anziane e disabili in provincia di Lecco. Per rispondere a questa necessità, Auser cerca nuovi volontari.

"Stiamo notando - spiega il presidente di Auser provinciale, Claudio Dossi - che sono sempre più le persone che chiedono ad Auser di essere accompagnate verso i luoghi di cura. Così come crescono i servizi di trasporto verso i centri disabili. Questo avviene in parecchie zone del territorio lecchese, nei mesi estivi l’incremento registrato è del 12%. Proprio per rispondere alle sempre più numerose richieste, servono nuovi volontari che possano dedicare alcune ore del loro tempo al prossimo".

"La lotta alla solitudine degli anziani è centrale"

Non solo accompagnamento. Anche la telefonia sociale, fondamentale per fare compagnia e non lasciare soli gli anziani, è sempre più richiesta. Per questo motivo Auser ha sottoscritto convenzioni gratuite con importanti comuni del territorio lecchese. "La lotta alla solitudine degli anziani è centrale - spiega inoltre il presidente di Auser provinciale - La scelta innovativa di introdurre le videochiamate è stata molto apprezzata dalle persone anziane e nelle famiglie del territorio. Anche in quest’ambito siamo alla ricerca di nuovi volontari che possano supportare e dedicare del tempo per gli altri".

Le sedi con maggiore necessità di volontari

Le sedi che hanno maggiore necessità di nuovi volontari sono Oggiono, Calolziocorte e Monte Marenzo, Barzio e Introbio, Abbadia Lariana, Lecco, Dervio e Colico. Per dare la propria disponibilità è possibile contattare Auser al numero 0341 286096.